Bebê morre afogado em área de ressaca

Tragédia ocorreu na área de ponte da 24ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Um bebê de apenas 8 meses de vida morreu após cair em um lago de uma área de pontes na zona sul de Macapá. A criança ainda chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), na área de ressaca da 24ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

De acordo com a polícia, quando militares do 1º Batalhão chegaram ao local, um casal estava com a criança no colo pedindo socorro. Os militares levaram a vítima até a UBS Lélio Silva. Por volta de 17h15, a Politec foi acionada para fazer a remoção do corpo da criança da UBS.

Apesar de parecer um acidente, a Polícia Civil vai investigar o caso. O delegado Daniel Fernandes Figueiredo pediu à Polícia Científica para realizar perícia no local do acidente. O corpo do bebê foi removido para necropsia.