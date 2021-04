Beth anuncia distribuição de gás a famílias afetadas pela pandemia em Pedra Branca

Morador receberá vale que será trocado por recarga

Compartilhamentos

Famílias afetadas pela pandemia do coronavírus no município de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá, irão receber botijões de gás. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (9) pela prefeita Beth Pelaes (DEM), que em maio do ano passado já havia criado um auxílio alimentação para mais de 1,8 mil alunos da rede pública municipal.

A ação foi batizada de ‘Programa Social Vale Gás’, e será executada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação (Semah). A meta é também fortalecer a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

O Vale Gás vai beneficiar mais de 150 famílias inscritas no CadÚnico do governo federal. A partir do mês que vem, em data a ser definida, elas receberão um vale que será trocado nas distribuidoras credenciadas pela recarga do botijão de gás, mediante a apresentação de botijão vazio.

“Sabemos que o valor do gás de cozinha pesa para qualquer família, e ainda mais nesse período de queda na geração de renda, por causa da pandemia, e o quanto essa contribuição vai ajudar essas famílias”, justificou a prefeita.

Até ontem (8), Pedra Branca do Amapari já registrava 3.179 casos positivos de covid-19 com oito mortes.