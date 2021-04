Bioparque vai abrigar Centro de Recuperação de peixes-boi resgatados no Amapá

Para isto, será construído um Centro de Recuperação que servirá como ponto fixo no Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi oficializado na última sexta-feira (9) um Termo de Cooperação Técnica entre o Bioparque da Amazônia e o Instituto Mamirauá para o manejo conjunto de peixes-boi resgatados na região. Com isso, será possível a elaboração de projetos para que seja construído o Centro de Recuperação que servirá como ponto fixo no Amapá.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Bioparque, Marcelo Oliveira, o intuito é fazer com que esses animais possam ser tratados e sejam devolvidos ao seu habitat natural. Atualmente, no Bioparque, é feita a estabilização dos amimais que recebem os primeiros cuidados, chamados de pronto-socorro. Com isso, são aplicadas as primeiras medições e feito laudo para dieta.

Entretanto, vale ressaltar, que o espaço não pode receber animais silvestres após uma recomendação do Ministério Público (MP) do Estado do Amapá. Quando surgem demandas a fundação solicita da promotoria de meio-ambiente uma autorização especial para fazer o primeiros-socorros por haver uma carência de local específico para receber os animais.

O Bioparque comemorou o compromisso firmado com o Instituto Mamirauá.

“É fundamental que nós tenhamos esse respaldo técnico para que a gente possa está recebendo, estabilizando e no futuro, reabilitando esses animais”, avaliou Marcelo Oliveira.

Hoje existem dois peixes-boi nos tanques do Bioparque, a “Perpétua”, de aproximadamente 1 ano, resgatada da orla do Perpétuo Socorro, e o “Buriti”, de 9 meses, resgatado na localidade de Buritizal, no arquipélago do Bailique.

Há ainda um projeto avançado, inclusive com a estrutura física já construída de um hospital veterinário municipal e que funcionará dentro de um complexo dentro do Bioparque para que a assistência exista 24h. A expectativa é que o funcionamento ocorra ainda este ano, segundo informou a direção do Bioparque.

Instituto Mamirauá

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é uma Organização Social fomentada e supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que possui 21 anos de atuação.

Desde o início, desenvolve suas atividades por meio de programas de pesquisa, manejo de recursos naturais e desenvolvimento social.

Por meio do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos (GPMAA) e da Rede de Pesquisa e Conservação de Sirênios no Estuário Amazônico (SEA), auxilia o Bioparque da Amazônia no manejo de animais marinhos da espécie peixe-boi.

A parceria entre as instituições existe de maneira não oficial desde 2016 de forma intercalada e desde janeiro de 2020 de maneira permanente.