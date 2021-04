Bope flagra dupla com moto roubada e réplica de pistola

Adolescentes têm 17 anos e foram apreendidos no Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos pelo Bope com uma motocicleta roubada e um simulacro de arma de fogo, idêntico a uma pistola. A abordagem aos suspeitos ocorreu na noite de quarta-feira (21) quando os militares patrulhavam o Bairro Pacoval e avistaram a dupla transitando sem placa no veículo.

Depois de abordados, os adolescentes confessaram que a moto era roubada e foi levada de um entregador de pizza na noite anterior, dias 20, quando ele fazia entregas no Bairro Brasil Novo, zona norte da capital.

Eles também revelaram aos militares que antes da abordagem, no início da noite, já haviam levado outra motocicleta, modelo BIZ de cor branca, de uma mulher no Bairro Loteamento Amazonas, também na zona norte. Eles disseram que haviam deixado a motoneta com outros comparsas no Conjunto Macapaba, vizinho ao Loteamento Amazonas.

A mulher assaltada foi localizada e reconheceu o jovem que estava como passageiro e portava a réplica de pistola como sendo um dos que lhe renderam e levaram a moto. Os militares chegaram a fazer diligência no Macapaba, mas o veículo roubado da mulher não foi achado.

Quando a dupla estava sendo apresentada pelo Bope na Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI), o dono da moto na qual foram pegos circulando sem placa apareceu e reconheceu os dois jovens. Após comprovar a propriedade do veículo, o entregador pôde reaver a motocicleta.