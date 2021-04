Busca pelos garotos desaparecidos entra no 15º dia

Fazem 16 dias que os adolescentes Renato e Fabrício, de 13 e 14 anos, desapareceram em uma área de mata, no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

As buscas pelos dois garotos desaparecidos na selva amazônica em Calçoene, a 370 km de Macapá, entraram no 15º dia e prossegue com esperança da força tarefa montada entre vários órgãos de segurança e salvamento de acha-los com vida apesar de nenhum vestígio que indique o paradeiro deles ter sido achado até o momento.

Renato Siqueira, de 13 anos, e Fabrício de Oliveira, de 14 anos, saíram de um assentamento na comunidade de Águas Verdes, no dia 8 de abril para apanhar açaí e não foram mais vistos. Desde então, militares do Corpo de Bombeiros, Exército, PM, agentes de Polícia Civil, Grupo Tático Aéreo, guardas florestais e mateiros procuram por eles.

Nesta quinta-feira (22), uma equipe do Corpo de Bombeiros, composta por 5 militares que estavam em área de mata fechada desde sábado (17) e percorreu uma área de aproximadamente 40 quilômetros, retornou a base após 5 dias.

Eles passaram novas informações que nortearão as buscas daqui pra frente. Novamente foram encontrados muitos vestígios como pegadas e galhos quebrados, além da coleta de informações que irão direcionar as buscas.

A área onde foi encontrada a cadela foi minuciosamente vasculhada durante 2 dias. O ambiente de selva dificulta muito os trabalhos, pois o terreno é bastante acidentado e a chuva é frequente na região. Buscas em rios e córregos também são feitas.