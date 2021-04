Buscas por adolescentes desaparecidos são encerradas

Os meninos desapareceram no dia 8 de abril

Por RODRIGO ÍNDIO

O Corpo de Bombeiros do Amapá vai anunciar oficialmente, nas próximas horas, o encerramento das buscas pelos garotos desaparecidos numa floresta em Calçoene, município a 370 km de Macapá.

O Portal SelesNafes.Com confirmou a informação, nesta segunda-feira (26), com uma fonte oficial da corporação que trabalha diretamente na força tarefa montada entre os órgãos de segurança e salvamento para achá-los.

Renato Siqueira, de 13 anos, e Fabrício Oliveira, de 14 anos, saíram de um assentamento na comunidade de Águas Verdes, no dia 8 de abril para apanhar açaí e não foram mais vistos. Desde então, militares do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Grupo Tático Aéreo, Exército, guardas florestais e mateiros procuravam por eles.

Foram 17 dias de buscas minuciosas por rios e selva debaixo de sol e chuva. Em vários momentos as equipes encontraram pegadas e outros rastros, mas apenas a cadela que acompanhava os garotos foi encontrada no quinto dia de buscas.

Neste fim de semana, um cadáver foi encontrado. O corpo era de um homem de 64 anos que caiu no rio e, provavelmente, morreu afogado. De acordo com informações repassadas as equipes, a vítima estava em um balneário.

Apenas a cadela foi encontrada. Fotos: DivulgaçãoOs detalhes da decisão pelo encerramento serão repassadas em coletiva de imprensa às 15h desta segunda.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o desaparecimento dos meninos, e já tomou vários depoimentos. Na semana passada, o delegado que investiga o caso, Niury Relry, disse que ainda não havia indícios de crime.