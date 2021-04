Cachorro que estava com garotos perdidos é achado; buscas continuam

Meninos de 13 e 14 anos estão desparecidos em uma floresta a 370 km de Macapá. Buscas entraram no 7º dia.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O cachorro que estava com os dois garotos desaparecidos nas matas do município de Calçoene, há 370 Km de Macapá, foi encontrado no início da noite desta quarta-feira (14) por dois mateiros que participam das buscas.

O animal foi localizado perto do Rio Trapiche, a 15 km do assentamento de onde os meninos Fabrício de Oliveira, de 14 anos, e Renato Siqueira, de 13 anos de idade, partiram e entraram na floresta para apanhar açaí, no última quinta-feira, dia 8, há 6 dias. Ele está bastante debilitado e com indícios de picadas de cobra.

Os garotos não foram encontrados, porém, pela primeira vez, além do cão, foram achadas pegadas, rastros dos garotos, próximo à córregos e regiões alagadas. Isto animou as equipes de busca. O cachorro já tinha atravessado o rio, em relação ao lado de onde os garotos partiram.

No momento, as equipes do Comando de Operações Especiais (COE) – Companhia do Bope que tem treinamento especializado em buscas na selva – concentram-se com vários mateiros na região onde as pistas surgiram.

“É uma região aqui perto da BR-156, uma base, uma casa de um senhor aqui, a gente sai pelo alagado e entra pelo rio e tem muita concentração de gente nesse rio que estava procurando e é bem distante da região onde eles sumiram e a gente avançou 7 quilômetros hoje nesse rio, e a gente voltou. Quando a gente estava saindo da base pra cidade chegou o cachorro, encontraram o cachorro bem debilitado e mordido de cobra”, contou o cabo Alexsander, do Corpo de Bombeiros do Amapá, que está desde o início das buscas.

Nesta tarde de quarta-feira, finalmente o tempo colaborou e o Grupo Tático Aéreo (GTA) conseguiu realizar voos pela extensa área de mata fechada em busca dos garotos perdidos.

“Hoje foi um dia mais produtivo do que o de ontem. Fizemos bastante varredura por cima, o tempo deu, a partir desse ponto que você está vendo na fazenda, montamos uma linha reta com cinco graus para a direita e cinco graus para a esquerda com relação à voo, além do pessoal em terra que também estão procurando”, declarou o comandante José Rachid Neto, coordenador do GTA.

A principal hipótese é a da desorientação e que tenham se afastado caminhando para o lado errado – no caminho contrário ao assentamento de onde saíram.

Além do GTA, de mais de uma dezena de mateiros que estão nas buscas por terra e pelos rios, há também bombeiros e policiais do Comando de Operações Especiais que estão em busca dos garotos.