Cães que passavam fome são resgatados pela polícia

SUL DO AMAPÁ

Segundo o delegado que apura o crime, ocorrido em Laranjal do Jari, um dos animais chegou a comer os próprios filhotes

Policiais civis do Amapá resgataram três cachorros que estavam abandonados em uma casa, no município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá. Eles estavam em extremo estado de desnutrição e sem beber água há muitos dias.

A libertação ocorreu na segunda-feira (5), mas apenas hoje foi divulgada pela polícia. O caso ocorreu no Bairro do Agreste.

Policiais da 1º DP de Laranjal foram acionados por uma mulher que ficou indignada com o estado dos animais e registrou boletim de ocorrência. Os cães estavam trancados do lado de fora do imóvel sem nenhum morador para cuidar.

Os policiais arrombaram o portão externo do imóvel e resgataram os animais. Um inquérito foi instaurado para apurar o crime de maus-tratos a animais, segundo explicou o delegado Rômulo Viegas.

“Segundo informações, a dona estaria em Macapá, mas ainda estamos checando”, explicou o delegado.

Viegas recebeu a informação de que uma cadela chegou a comer os filhotes recém-nascidos, em função da fome. Ainda não se sabe há quanto tempo os cachorros estavam abandonados.

Os animais só não morreram porque eles receberam comida de moradores nos últimos dias. Depois do resgate, eles foram entregues a famílias da cidade, mas o delegado informou que estão disponíveis para adoção.