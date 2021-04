Campanha arrecada materiais de uso pessoal para pacientes do HU

Ação solidária é para auxiliar pacientes infectados pelo coronavírus, internados no Centro Covid-19 no Hospital Universitário, em Macapá.

Um grupo voluntário de professores e acadêmicos do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Amapá (Unifap) iniciou uma campanha para arrecadar materiais de uso e higiene pessoal para pacientes internados com Covid-19, no Hospital Universitário do Amapá (HU).

Muitos dos pacientes são de famílias carentes e precisam de materiais como fraldas geriátricas, desodorante, enxaguante, curativos, hidratantes, cremes para assadura, colchões específicos, entre outros.

O objetivo de receber a doação de produtos é melhorar o conforto das pessoas internadas durante o período em que se encontram hospitalizadas.

A campanha é impulsionada por profissionais do Núcleo de Pesquisa em Neuro Psico Fisiopatologia Adaptativa (grupo REAC), com a ajuda de estudantes e coordenada pela professora doutora Ana Rita Barcessat, chefe do REAC.

Ela despertou para a situação dos pacientes quando seu marido adoeceu de covid-19 e passou mais de duas semanas intubado no HU. Ele foi curado e, desde então, a professora passou a mobilizar colegas de trabalho, acadêmicos e amigos para a campanha.

Os pontos de arrecadação da campanha ficam no Campus Marco Zero da Unifap, na zona sul de Macapá, e na Avenida Mendonça Furtado, 1773, no Centro da capital. O PIX para doações em dinheiro é [email protected].

REAC

O Grupo REAC é o nome dado ao Núcleo de Pesquisa em Psico fisiopatologia adaptativa da Unifap, que desenvolve pesquisas com a tecnologia italiana, voltada ao controle de condições como ansiedade, estresse e depressão em crianças e adultos.

Entre as enfermidades pesquisadas com a técnica, estão: fibromialgia, reparo de lesões, síndrome pós Covid e mais recentemente, de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, todas tendo como pano de fundo a tecnologia do Conversor Radioelétrico Assimétrico – REAC.