Carlos Daniel está vivo

Neste artigo, o presidente da ONG, Agenilson Pereira, relembra a promessa que fez ao filho

Por AGENILSON PEREIRA, da ONG Carlos Daniel

No dia 21 de abril de 2015, há 6 anos, meu filho Carlos Daniel perdia a luta para o câncer (leucemia), em São Paulo. Foi difícil de aceitar, mas foi através dessa perda que pude perceber que poderia ajudar dezenas de crianças com câncer no Amapá.

Muitas pessoas me perguntam de onde tiro tanta força para continuar o trabalho da ONG Carlos Daniel. Respondo que DEUS me conforta e me guia para que eu possa ser um instrumento para ajudar tantas famílias que precisam de apoio quando descobrem que seus filhos foram diagnosticados com CÂNCER.

No início foi um grande desafio. Tudo novo em minha vida. Prestar apoio a essas crianças e adolescentes sem apoio fica mais difícil, mas ainda temos pessoas boas em nosso Estado que ajudam as nossas crianças.

Já são quase 6 anos que lutamos pelos direitos dos pacientes oncológicos infanto-juvenis, levando fé, amor, informação, doações, garantido vagas para o tratamento e outros serviços. Lembro que antes do Carlos Daniel entrar em coma, ele me fez um pedido: ¨pai, promete que não vai me deixar morrer, promete vai…¨ eu respondi que SIM…

Hoje, posso dizer que continuo cumprindo com a minha palavra. Carlos Daniel continua VIVO, e através dele a ONG vem ajudando inúmeras crianças e adolescentes que veem na instituição a única esperança para seu tratamento.

Fico triste em dizer que, infelizmente, a oncologia pediátrica no Estado do Amapá é INEXISTENTE, sem políticas públicas, diagnóstico, tratamento e muito menos um ONCOPEDIATRA.

Mas não posso parar e nem desistir do propósito que DEUS colocou em minha vida. Carlos Daniel continuará vivo em cada criança amapaense que luta contra essa doença que destrói várias famílias, seguirei firme e forte LUTANDO PELA VIDA.

TE AMO, FILHO!