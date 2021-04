Casos caem 13%, mas Amapá deve manter lockdown

CRISE DO CORONAVÍRUS

Governador avaliou cenário epidemiológico junto com prefeitos, por teleconferência, hoje em Macapá. Novo decreto deve ser assinado ainda nesta quarta-feira, 7.

Muito criticado por segmentos econômicos, o lockdown imposto pelo governo estadual surtiu efeito e o número de casos de covid-19 recuou após os 21 dias de confinamento revezado entre parcial e total.

O relatório epidemiológico desta quarta-feira (7) aponta recuo de 13,7% no número de novos casos em relação às últimas duas semanas. Também teve queda na taxa de transmissão neste período, de 1.14 para 1.08 – o que significa que cada 100 pessoas com covid-19 podem contaminar outras 108 no Amapá.

Apesar da melhora nos números, a tendência é que o governo mantenha por pelo menos mais alguns dias o lockdown. Pelo menos foi o que o governador Waldez Góes (PDT) orientou aos prefeitos durante análise do cenário epidemiológico, ocorrida nesta quarta, por videoconferência.

Os gestores discutiram medidas que farão parte dos decretos estadual e municipais baseadas nas informações atualizadas do relatório epidemiológico.

Na reunião virtual, Góes acenou que deve manter as mesmas restrições esta semana para avançar nos resultados positivos, sem flexibilizar novas atividades. Ele também defendeu o acordo em conjunto e alinhado com os prefeitos.

“Estamos confiantes com o impacto positivo nos últimos 14 dias das medidas adotadas. Acreditamos que até sábado [dia 10] se amplie as respostas positivas, bem como a cobertura vacinal e a retaguarda da média e alta complexidade. Mas, é importante destacar que estabilidade em alta não significa diminuição de curva, devemos avaliar a perspectiva de reabertura e de controle gradual dessas medidas”, complementou o governador.

O anúncio do decreto com as novas medidas deve ser anunciado pelo Setentrião e prefeituras ainda nesta quarta-feira.