CEA convoca população para cadastro de isenção da conta de energia

Das 50 mil famílias que têm direito, apenas 23 mil acessaram o benefício

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Dentre as medidas fiscais anunciadas no dia 17 de março pelo governador do Amapá, Waldez Goés (PDT), para amenizar os impactos econômicos da pandemia, está o pagamento da conta de luz referente a dois meses para famílias de baixa renda. Contudo, até esta terça-feira (6), menos da metade dos consumidores com o perfil adequado fizeram o cadastro, segundo informou a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA).

De acordo com o presidente da CEA, Marcos Pereira, cerca de 50 mil famílias podem ter esse benefício concedido, mas apenas 23 mil fizeram o cadastro. Para acessar o benefício, é preciso estar inscrito em programas sociais governamentais e ter fatura mensal de até 200 kWh. A isenção é para as contas de março e abril.

“Essas famílias podem ligar para o 116, perguntar sobre o credenciamento, verificar se elas se enquadram, fazer o cadastramento e já no mês de abril vão poder contar com benefício do governo do Estado. O benefício não vai ser retroativo”, explicou Marcos Pereira.

O cadastramento também ocorre na sede da CEA no horário de 08h as 14h, através de agendamento também pelo número 116. O benefício nada tem a ver com a MP do Apagão, que está dando créditos para quem consumiu até 280 quilowatts.

Crédito automático

Cerca de 2 mil pessoas que pagaram suas contas de luz no mês de março vão ter o valor convertido em crédito automático nas faturas dos meses subsequentes.

É importante que o benefício seja solicitado o quanto antes, ainda neste mês de abril. A pessoa deve estar de posse das cópias de seus documentos para comprovação através do telefone.

Vale ressaltar que não precisa ser o titular da fatura que esteja cadastrado em programas sociais para que a residência seja contemplada, e sim qualquer integrante da família.

Conheça que tem direito a Tarifa Social clicando aqui.