Cinco meses depois, Bioparque será reaberto com todas as atrações

Local estava fechado desde janeiro e voltará com todas as atrações

Pela primeira vez em cinco meses, o Bioparque da Amazônia será aberto ao público. A prefeitura de Macapá anunciou que preparou atividades esportivas e de lazer para marcar a reabertura do lugar, no próximo sábado (1º).

Todas as atrações do parque foram liberadas como parede de escalada, o circuito de arvorismo e tirolesa, entre outros. O circuito e a tirolesa são administrados por uma empresa privada que vende ingressos e oferece equipe de segurança e bombeiros civis.

A coordenação diz que toda a programação tem o objetivo de formar consciência de preservação ambiental.

“São ações para todos, especialmente para as crianças. Programamos isso com o objetivo de promover educação ambiental, que é o lema do Bioparque. Nossos guardas-parque guiarão os visitantes pelas trilhas e explicarão a importância de cada ser vivo dentro da unidade”, explica o coordenador de Biodiversidade do parque, William Bento.

De acordo com Bento, as atrações como playground, trilhas e contação de histórias sobre o parque e a cultura amapaense serão abordadas dentro do conceito de preservação e educação ambiental. Ele também garantiu que todas as normas sanitárias serão respeitadas.

Os ingressos de entrada no Bioparque são comprados no loca ao preço de R$ 10. O local estava fechado desde que a nova gestão assumiu, no dia 1º de janeiro.