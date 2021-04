Claro confirma que também oferecerá Internet de ultravelocidade em Macapá

Notícia foi confirmada pelo senador Davi Alcolumbre em reunião com executivo da empresa, Fábio Andrade, que promete internet fixa de até 500 MB será lançada em junho.

A Claro Brasil promete implantar, em breve, uma internet fixa ultraveloz no Amapá, começando pela capital. A promessa é de oferta de planos de até 500 Megabytes (MB). O serviço estará ativo em Macapá até o mês de junho.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente de Relações Institucionais da Claro Brasil, Fábio Andrade, ao senador Davi Alcolumbre (DEM) em visita no gabinete do parlamentar, em Brasília, na quarta-feira (28).

“Uma boa notícia para o Amapá”, resumiu o parlamentar.

O executivo explicou que a rede de fibra será implementada na maior parte da cidade de Macapá, o que deixará a velocidade e a qualidade da internet em nível de primeiro mundo.

Alcolumbre lembrou que, em 2015, dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apontaram que Macapá era a capital brasileira que oferecia a menor média de velocidade de internet banda larga do país, onde a maioria dos pontos de acesso operavam entre 512 kilobytes por segundo (Kbps) e 2 Mbps, uma taxa considerada baixa em relação à média do país, que girava em torno de 3 Mbps.

“As pessoas, os estudantes, todos precisam da internet. Para as empresas, isso é ainda mais prejudicial, já que a falta de uma conexão eficiente atrasa a realização das atividades do negócio e diminui a produtividade dos funcionários. Daí o meu entusiasmo com o anúncio de internet de ultravelocidade para a capital do Amapá”, explicou o senador.