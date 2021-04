CNI doa 10 mil cestas básicas a famílias de Macapá e Santana

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Seis mil cestas serão entregues a famílias de Macapá e 4 mil em Santana

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), confirmou nesta sexta-feira (2) que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) doará 10 mil cestas básicas para famílias afetadas pela pandemia no Amapá. O pedido da doação foi feito pelo senador Davi Alcolumbre (DEM). Os alimentos também serão doados em Santana, a segunda cidade mais populosa do Estado.

A doação foi acertada ainda na quarta-feira (31), durante videoconferência entre o prefeito, representantes da CNI e do Ministério Público Estadual.

“Esse é um momento difícil e a prefeitura, junto com Ministério Público do Estado, Governo e demais órgãos estão discutindo os impactos da crise que se instalou no Amapá. Quando o senador Davi anunciou esse benefício, se abriu um novo grupo de pessoas que poderão ser beneficiadas. Este é um gesto louvável e nós agradecemos pela iniciativa”, comentou o prefeito de Macapá.

“Acompanhamos os impactos da pandemia no Amapá e temos, também, um foco na questão econômica, que impacta diretamente nas famílias em vulnerabilidade e pequenos empreendedores, que são um dos principais afetados”, afirmou o senador Davi.

A prefeitura publicará um edital com as regras da doação. Na capital, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) entregará os alimentos sob a supervisão do Ministério Público.

Seis mil cestas serão doadas a famílias de Macapá e 4 mil irão para Santana. A prefeitura da capital informou que os beneficiados serão moradores sem renda fixa ou em vulnerabilidade social.