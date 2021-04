Com 326 pacientes internados, Amapá ganha mais leitos após articulação política

Leitos de UTI completos foram abertos hoje na Maternidade da Zona Norte

Por SELES NAFES

O governo do Amapá abriu nesta terça-feira (13) 15 novos leitos de UTI para pacientes com covid-19 na Maternidade da Zona Norte de Macapá. A nova estrutura foi montada em função de articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM), após pedido do governador Waldez Góes (PDT).

No total, são 15 novos leitos de UTI equipados com kits de intubação, neurobloqueadores, ventiladores mecânicos, bomba de infusão, oxímetro, monitor multiparâmetro e desfibrilador.

Os equipamentos foram transportados ao Amapá pela FAB também a pedido do senador.

“Estamos vendo a carência no mundo desses insumos e no nosso país. Com essa articulação política conseguimos articular os respiradores e os neubloqueadores apesar da carência em virtude da demanda muito grande”, comentou Davi, durante ato de entrega dos novos leitos.

Ontem (12), o Amapá chegou a 101.647 casos de covid-19 com 1.402 mortes, 12 delas registradas num único boletim de 24h. Dessas, 10 vítimas eram moradores de Macapá.

Até ontem, 326 pacientes com covid estavam internados. Desse total, 220 estão na rede pública, sendo 114 em leitos de UTI.