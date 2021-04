Com ferimento na cabeça, mulher é encontrada morta dentro de canal

Corpo estava dentro do canal no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi encontrada morta dentro do canal do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, na noite desta segunda-feira, 19. Os bombeiros tiveram que ser chamados para resgatar o corpo de dentro da água. Chovia muito e o local estava escuro no momento.

De acordo com o perito Odair Monteiro, da Polícia Científica, o corpo da vítima, que foi identificada apenas como Jaqueline, apresentava um ferimento na cabeça. Porém, uma análise mais detalhada no Instituto Médico Legal vai apontar a causa da morte.

“É um caso a se esclarecer. Havia sangue no rosto. Vai depender da necropsia e investigação. Pode ser que tenha passado mal e caído no canal, por acidente. Mas também tem possibilidade de terem batido nela e com esse baque ela pode ter caído aí no canal e se afogado. É necessária investigação”, avaliou o perito.

O delegado Teobaldo Filho, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, esteve no local e assumiu as investigações. Ele apurou que a vítima morava em situação de rua, sofria de epilepsia, e que constantemente era vista na margem do canal fazendo necessidades.

Por enquanto, a suspeita principal é que ela pode ter caído no canal, batido a cabeça e morrido afogada, mas a possibilidade de crime não está descartada.

“A vizinhança confirmou que se trata de uma moradora de rua. Também informaram que ela sofria de epilepsia. Mas não vamos descartar nada, vamos apurar todas possibilidades”, resumiu o delegado.