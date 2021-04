Com fone de ouvido, adolescente não nota chegada de atiradores

Crime ocorreu no Bairro Açaí, na zona norte de Macapá

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros no início da noite de domingo (25). Ele estava em frente a casa de sua mãe, por volta de 18h30, no Bairro Açaí, na zona norte de Macapá, quando o crime ocorreu.

As polícias Militar e Civil apuraram que o crime foi praticado por pelo menos dois ocupantes de um carro branco, modelo Prisma, com placa clonada – que pontou o endereço de uma família que nada tem a ver com o crime.

Os suspeitos desembarcaram do veículo, aproximaram-se da vítima, e um deles disparou várias vezes. Depois, fugiram sem levar nada. O adolescente, de acordo com a perícia, morreu na hora, ao ser atingido com 3 tiros.

Segundo informações coletadas no local pelo delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios, o jovem tinha passagem por roubo. Ele morava na casa de um irmão e tinha ido capinar a frente da casa de sua mãe quando foi surpreendido pelos criminosos. A autoria e a motivação para o crime ainda são desconhecidas.

“Temos alguns elementos, mas a motivação ainda não está completamente clara. Tem ato infracional análogo a crime de roubo e saiu da internação no mês de janeiro, isso dá uma direção para a investigação. Quem quiser colaborar com o trabalho da polícia basta passar informações para (96) 9170 0342, o nosso disk denúncia, não precisa se identificar”, afirmou o delegado.

De acordo com ele a arma usada no crime, provavelmente, foi um revólver, pois não havia cartuchos de munição na cena do crime. A delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes (Dercca) assumiu o caso e prosseguirá nas investigações.