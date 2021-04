Com funcionário de consultório, polícia encontra drogas e granada de gás

Apreensão ocorreu no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu um funcionário de um consultório odontólogo e apreendeu três quilos de drogas , entre crack, cocaína e skank, na noite desta quarta-feira (28), em Macapá. Ele não teve o nome divulgado pela polícia.

O pequeno carregamento estava dividido em tabletes, encontrados dentro de uma mochila no quarto da casa do investigado, localizada no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

A ação de combate ao tráfico de drogas aconteceu no início na Avenida 13 de Setembro e foi coordenada pelo delegado Sidney Leite, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

Além da droga, os agentes também encontraram uma granada de gás lacrimogêneo, material geralmente utilizado pelas forças policiais, na repressão aos distúrbios urbanos.

Ao delegado, o acusado de 32 anos, que já tem passagem pelo Iapen por crime de roubo, contou que é dependente químico e que estava com uma dívida grande, por isso, guardava a droga a pedido de um traficante.

Porém, segundo Sidney Leite, as investigações apontaram que o suspeito começou a pegar drogas e revender na cidade há alguns meses.

“O tráfico tem várias funções e dele era revenda, dá pra ver que pelos vários tipos de drogas, ele tinha clientes variados. Então ele não tava somente fazendo isso a mando de um chefe, ele tava lucrando com isso. E essa granada de gás lacrimogêneo indica que ele tem envolvimento com alguma facção e isso nós vamos averiguar melhor”, afirmou o delegado.

Ele foi autuado por tráfico de drogas e, nesta quinta-feira (29), será submetido à audiência de custódia para saber se responderá pelo crime preso ou em liberdade.