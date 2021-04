Companhia que vai impulsionar infraestrutura do Amapá abre escritório em Macapá

A ampliação da área de atuação da Codevasf para o Norte se deu através de um projeto de lei do senador Davi Alcolumbre (DEM), que viabilizou R$ 130 milhões para obras da entidade.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), conhecida pelo fomento do progresso das regiões, inaugurou nesta sexta-feira (16) sua sede no Amapá.

A ampliação da área de atuação para o Norte do país foi através de um projeto de lei do senador Davi Alcolumbre (DEM), que viabilizou cerca de R$ 130 milhões para obras e investimentos da Companhia já para este ano.

De acordo com Davi, a Codevasf oportuniza um leque de desenvolvimento econômico na infraestrutura do estado. Para isso, foram alocados ainda em 2019, cerca de R$ 100 milhões para 2020, recursos que estão empenhados para alguns setores.

Infraestrutura

Na infraestrutura, por exemplo, o senador destaca a pavimentação asfáltica, que tem um valor significativo de recursos, orçada em R$ 30 milhões investidos nas cidades e municípios. Há também R$ 25 milhões para pavimentação em bloquetes. Ainda será determinado todos os locais onde será feita a aplicação, mas foi definido que um deles será a Ilha de Santana.

São 29 pontes em aço e concreto armado que somam R$ 15 milhões. Elas substituirão pontes de madeira em situação mais crítica.

“São pontes pequenas entre 4 e 25 metros, que a empresa vem e monta em 45 dias uma ponte e, entrega pra o povo sem problema ambiental, sem ter que cortar uma árvore”, detalhou Davi.

Máquinas

São quase 80 máquinas entre caminhões e patrulhas mecanizadas que já foram adquiridas pela Codevasf com parte do recurso. Elas serão destruídas entre os municípios amapaenses para ajudar na estruturação.

Ordem de serviço

Será dada, no decorrer desta sexta-feira (16), a ordem de serviço para a construção da Orla de Santana, orçada em R$ 60 milhões. Davi também anunciou que será dada ordem de serviço do projeto de 2 km da Orla do Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá, para viabilizar os recursos para obras posteriormente.

“Temos muita coisa pra fazer, muita coisa pra entregar”, reforçou Alcolumbre.

Extrativismo

Há, também, emenda de R$ 23 milhões de Davi e do Deputado Federal Luís Carlos (PSDB) para arranjos produtivos rurais locais a serem feitos pela Companhia. O recurso é para incentivar a industrialização de produtos como o abacaxi, açaí, banana, castanha, pimenta do reino e outros, além, do incentivo a piscicultura e apicultura.

“Temos muitas perspectivas, se você somar tudo a gente tá falando, rapidamente, tem cerca de R$ 130 milhões para investir esse ano. Emenda do deputado Luís Carlos, emenda minha e mais o recurso que nós viabilizamos lá atrás e já está sendo hoje, dada ordem de serviço (…)”, acrescentou o senador.

“Muita coisa pra fazer, muita disposição para trabalhar. Não tenho dúvida que depois que todas as instituições conhecerem o potencial da Codevasf, todos nós interagindo, vamos fazer dessa empresa um marco na história do Amapá, um antes e depois da Codevasf”, finalizou.

A inauguração do escritório da Companhia no Amapá também contou com a presença do presidente da entidade, Marcelo Moreira, de representantes da bancada e do governador Waldez Góes (PDT).

A comitiva participa durante o dia de uma reunião com os prefeitos dos 16 municípios do Amapá para estabelecer o cronograma de trabalho para as obras que serão executadas.

Serviço

O escritório da Codevasf fica situado na Avenida José de Anchieta, 1029, Bairro Jesus de Nazaré, região central de Macapá.