Concurso do MP terá salários de R$ 6 mil a R$ 30,4 mil

Foram abertas 19 vagas para reposição no quadro permanente para promotores de justiça e servidores de níveis médio e superior

O Ministério Público do Amapá divulgou nesta quarta-feira (7) os editais do concurso público para promotores de justiça e servidores de níveis médio e superior, com inscrições começando hoje e se estendendo até o dia 19 de maio. Ao todo, são 19 vagas, além de cadastro reserva. Levando em consideração o auxílio-alimentação, os salários parte de R$ 6 mil a R$ 30 mil.

As provas serão aplicadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que elaborou os editais sob a supervisão de uma comissão presidida pela Procuradora Geral Ivana Cei.

Serão 9 vagas para promotor e 10 para servidores, incluindo as cotas raciais e para pessoas portadoras de necessidades especiais. O MP esclareceu que a quantidade de vagas obedece a Lei Mansueto, que permite processos seletivos nos estados apenas em casos de vacância.

Além dos promotores, serão contratados técnicos administrativos (nível médio) e analistas ministeriais (nível superior). Neste último caso, os profissionais precisam ter formação em tecnologia da informação, psicologia ou assistência social.

As inscrições para promotor de justiça custarão R$ 160, e encerrarão no dia 19 de maio. O salário inicial é de R$ 30,4 mil. Clique aqui para ver o edital e se inscrever.

E para servidores de níveis superior e médio, as inscrições iniciam no dia 8 de abril finalizando no dia 7 de maio. O salário inicial de nível superior será de R$ 6.239,72 e mais R$ 1.372,75 de auxílio-alimentação. A taxa de inscrição será de R$ 107. Clique aqui para ver os editais.

Para servidor nível médio, o salário será de R$ 4.584,25 e mais R$ 1.372,75 de auxílio-alimentação. A taxa de inscrição será de R$ 84. Clique aqui para ver os editais.