Confederação do Comércio apoia projeto que cria auxílio a bares e restaurantes

Projeto aguarda vez de ser colocado na ordem do dia

O auxílio emergencial proposto no projeto de lei do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) a restaurantes, lanchonetes e bares, acaba de ganhar um apoio de peso. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulgou uma nota técnica informando que apoia a iniciativa.

O projeto já tramitou pelas comissões permanentes do Senado, e desde o último dia 14 já pode ser colocado na pauta do dia.

O texto cria um auxílio de R$ 2 mil durante três meses, suspensão de cobranças de impostos federais até o fim de 2021 e a renegociação desses débitos.

Para acessar o auxílio, é preciso comprovar que tem ao menos um funcionário. O projeto cita a existência de 1 milhão de negócios nesse segmento, e 93,4% são micro e pequenos negócios.