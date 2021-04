Confronto com o Bope em área alagada deixa 1 morto

Acompanhado de um comparsa, Tourinho, de 22 anos, trocou tiros com a PM duas vezes durante a tentativa de fuga

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da justiça conhecido no meio policial como matador de guerra entre facções foi morto durante uma intervenção do Batalhão de Operações especiais (Bope), na zona norte de Macapá.

O confronto entre a Rotam e Jhonatan Viana da Silva, o Tourinho, de 22 anos, aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (1º), em uma região periférica do Bairro Ipê.

A PM confirmou que Tourinho possui um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e que, também, era envolvido em diversos roubos a estabelecimentos comerciais. Em um deles, ocorrido há uma semana, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Jhonatan também é acusado de uma dupla tentativa de homicídio contra dois membros de uma facção rival no dia 27 deste mês.

Segundo a polícia, devido ao alto índice de ocorrências na zona norte, principalmente por disparos de arma de fogo praticados por integrantes de organização criminosa, o Bope intensificou o patrulhamento na região, momento em que recebeu denúncia de um popular informando que havia dois suspeitos armados circulando em uma motocicleta roubada.

Ao chegarem ao local indicado, os militares avistaram um veículo com as mesmas características repassadas pelo denunciante. A moto estava estacionada em via pública, e ao lado dela dois homens conversavam segurando dois capacetes.

De acordo com a polícia, os suspeitos largaram os capacetes, abandonaram a motocicleta e correram em direção às últimas casas localizadas em uma travessa sem saída. Encurralados, decidiram pelo enfrentamento e dispararam contra os policiais.

Depois, adentraram em uma área de mata e tentaram fugir por uma área alagada. Os policiais foram atrás e, ao serem localizados, novamente atiraram.

Desta vez, houve revide e Tourinho foi atingido. Enquanto ele era socorrido pelos próprios policiais, que o retiraram da mata e o lavaram até a rua para ser atendido pelos bombeiros, o comparsa dele conseguiu escapar. Já Tourinho, não resistiu aos ferimentos. O Samu foi quem confirmou o óbito no local.

A motocicleta encontrada no local estava com restrição de roubo. A placa não batia com o chassi. O veículo e arma utilizada por Tourinho, um revólver calibre 38 com 5 munições deflagradas, foram apresentados ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.