Confronto deixa 1 morto na zona norte

Os policiais militares apreenderam mais de R$ 7 mil em dinheiro, além de 2,5 kg de drogas

Por OLHO DE BOTO

Um homem apontado pela Polícia Militar como chefe do tráfico de drogas foi morto neste sábado (17), em confronto com o Batalhão de Força Tática, no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Durante a intervenção, ocorrida nas dependências de uma casa denunciada como ponto de comercialização de drogas, localizada na Travessa Monsieur Gomes, um casal de irmãos foi preso e também foram encontrados cerca de 2,5 kg de drogas, entre crack e maconha, além de R$ 7 mil em dinheiro, balança de precisão e utensílios utilizados na mistura do entorpecente.

O suspeito morto, identificado como Leandro Costa dos Santos, de 36 anos, já respondia a diversos processos por tráfico de drogas.

A PM informou que patrulhava pela região quando recebeu informações de um intenso tráfico de drogas no local e que, ao se aproximar para averiguar, teria sido recebida a tiros por um dos suspeitos que correu para o quintal e arremessou um pacote branco que continha drogas.

Na troca de tiros, Leandro Costa foi atingido e morreu antes da chegada do Samu. Com ele, foi encontrado uma pistola 380.

Já o casal de irmãos foi preso no pátio da residência, onde foram feitas buscas e encontradas mais drogas.