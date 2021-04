Covid-19: após 21 óbitos, procura por atendimento cai 67% na PM do Amapá

Segundo a corporação, de 1° a 9 de abril, foram registrados 110 atendimentos. Esse número caiu para 36 no período de 20 a 28 do mesmo mês.

Por RODRIGO ÍNDIO

A queda do número de novos casos de covid-19 experimentada pelo estado nas últimas duas semanas também chegou para os policiais militares, que estão na linha de frente contra o coronavírus. Os dados apontam que houve redução de 67,3% nos atendimentos aos agentes com suspeitas da doença.

Segundo a Diretoria de Saúde da PM, no período de 1° a 9 de abril, foram registrados 110 atendimentos a servidores. Esse número caiu para 36 no período de 20 a 28 do mesmo mês.

A estatística chega como um alívio para os militares que estão diariamente nas ruas se arriscando para garantir o cumprimento das medidas que visam a redução do contágio, além da violência urbana.

De acordo com a Diretoria de Comunicação da PM, com a redução de casos, a partir da próxima segunda-feira (3), o atendimento para casos suspeitos retorna para o prédio psicossocial da instituição. O serviço ocorrerá de segunda a sexta, das 08h às 11h. Antes, o suporte era oferecido na quadra poliesportiva do Comando Geral.

“O militar que apresentar sintomas como dor de garganta, astenia (fraqueza), mal estar, perda de olfato, dor de cabeça, tosse seca, perda de paladar, febre e dificuldade respiratória deve procurar imediatamente o atendimento médico e realizar a triagem”, orienta a Dicom.

Todos os servidores serão assistidos. Até esta quinta-feira (29), 21 policiais tinham perdido a vida para a covid. Outros 1.014 militares já receberam a primeira dose da vacina.

A PM não disponibilizou dados de quantos policiais integram a corporação, quantos foram infectados na pandemia, número de recuperados e quantos lutam pela recuperação. Esses números são internos.