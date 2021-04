Covid-19: Macapá abre pré-cadastro para vacinação de pessoas com comorbidades

Procedimento é indispensável para a imunização contra o vírus na capital do Amapá.

Está aberto o pré-cadastro para pessoas com comorbidades que devem ser imunizadas contra a covid-19 em Macapá. O formulário pode ser feito NESTE LINK ou pelo site da Prefeitura de Macapá, na aba do Portal Coronavírus.

A página solicita dados como nome completo, data de nascimento e anexos do atestado ou laudo médico e a autodeclaração de comorbidade. As informações fornecidas serão conferidas e confirmadas no ato da vacinação.

Podem se cadastrar pessoas transplantadas de órgãos sólidos, oncológicos, portadores de doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, neurológicas e genéticas, renais crônicos, dentre outras comorbidades.

As comorbidades consideradas para a imunização, que são aquelas incluídas na lista do Programa Nacional de Imunizações (PNI), tais quais: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave.

Além disso, o pré-cadastro também está disponível para o público-alvo de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e Síndrome de Down.