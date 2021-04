Covid-19: Santana abre vacinação para cadeirantes

Imunização para público cadeirante inicia nesta segunda-feira (26), no município a 17 km de Macapá.

Em Santana, a 17 km de Macapá, cadeirantes com 18 anos ou mais entraram para o cronograma de vacinação contra a covid-19 como grupo prioritário, a partir desta segunda-feira (26).

A vacinação ocorrerá no drive-thru em frente à de Prefeitura de Santana e no posto de vacinação funcionando na Igreja Universal do Reino de Deus, de 8h às 13h.

A imunização de idosos a partir de 60, e de pessoas a partir de 55 anos com comorbidades pulmonares, cardíacas, renais, neurológicas e hipertensão arterial grave, continuam.

Também está aberta a vacinação para pessoas com 30 anos ou mais que comprovem diabetes grave, com uso de insulina, diagnóstico de câncer ou em tratamento oncológico, obesidade mórbida (IMC a partir de 40), anemia falciforme ou lúpus, além de pessoas a partir de 18 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário comprovar a comorbidade através de laudo médico, atestado ou exames especializados, além de apresentar documento de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.