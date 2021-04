Covid: Amapá recebe novo lote, mas com apenas 200 CoronaVacs

Previsão de desembarque no aeroporto de Macapá é de 12h20 desta quinta-feira (29).

Está prevista para esta quinta-feira (29) a chegada de um novo lote de vacinas contra a covid-19 no Amapá. O horário previsto de desembarque de 12.450 doses no Aeroporto CoronaVac é 12h20.

No entanto, do imunizante que o Amapá mais precisa no momento, a CoronaVac, chegarão poucas doses: apenas 200 frascos do imunizante chinês. O problema é que está muito próximo de findar o prazo entre a 1ª e a 2ª dose da CoronaVac para milhares de pessoas, principalmente nos municípios da Região Metropolitana.

Segundo publicação feita pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE) nas suas redes sociais, o lote que chega logo mais a Macapá enviado pelo Ministério da Saúde traz 12.250 doses da vacina AstraZeneca e 200 de CoronaVac.

Ainda hoje, essas doses devem ser distribuídas pelo Estado aos municípios amapaenses.

