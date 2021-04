Criança cai de cabeça na calçada após subir em jambeiro

Queda de árvore aconteceu no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um menino de 7 anos caiu de uma árvore e ficou gravemente ferido. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (9), na Rua Djalma Nascimento, no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, populares relataram que ele subiu em um jambeiro para apanhar frutas. O garoto se desequilibrou e caiu de cabeça na calçada.

Quando o socorro médico chegou ao local, a criança estava desacordada. A equipe realizou desobstrução de vias aéreas, imobilização e curativos no ferimento.

O garoto foi levado às pressas para o Hospital de Emergência da capital para passar por procedimento cirúrgico. Ele chegou na unidade com sinais vitais. Uma fonte no HE disse que o menino está em observação, mas em estado delicado.