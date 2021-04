Cuidadora é encontrada morta após possível assalto

Oziel Silva, conhecido como Monalisa, teve o corpo encontrado pelo patrão

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher trans que trabalhava como cuidadora de idosos foi encontrada morta dentro da casa onde morava, na tarde desta terça-feira (20), na zona leste de Macapá. Ela foi assassinada.

O imóvel fica na Passagem José do Espírito Santo de Araújo, próximo da Avenida Pedro Américo, no Bairro Perpétuo Socorro. Oziel Tavares da Silva, de 40 anos, era mais conhecido pelo nome social, Monalisa. O corpo foi encontrado pelo patrão.

Ele tinha estranhado o fato de ela não ter aparecido para trabalhar na segunda-feira. Hoje, ele decidiu procurá-la. O patrão contou à polícia que encontrou a porta da casa entreaberta e Monalisa já morta no quarto.

A perícia confirmou que Monalisa foi atingida com três facadas, e que os golpes acertaram o pescoço e o peito dela.

A Polícia Civil trata o caso como latrocínio. Segundo o delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios (Decipe), o autor do crime teria furtado pelo menos um botijão de gás da casa, uma bolsa e o celular da vítima.

“A vítima provavelmente acordou durante a madrugada, enxergou o ladrão e entrou em luta corporal. Ainda não temos suspeito. Temos algumas filmagens, mas ainda não identificamos ele. Provavelmente entrou para furtar. Pelas filmagens passou meia hora para conseguir abrir a porta sem arrombamento e ingressou sorrateiramente no imóvel”, comentou o delegado.

Faca

O delegado revelou que as imagens também mostram que o criminoso olhou vários imóveis antes de decidir entrar na casa de Monalisa.

A Polícia Técnica fará uma perícia na faca que a vítima segurava quando foi encontrada. A arma estava suja com sangue, que pode ser do criminoso.

Populares lamentaram a morte da vítima e ajudaram a polícia com informações. Os vizinhos relataram que a última vez que ela foi vista com vida foi no domingo (18).