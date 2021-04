Davi reage a veto sobre isenção das contas de luz no Amapá

Senador disse que iniciará articulação para derrubada do veto na próxima sessão

Por SELES NAFES

As reações ao veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à isenção das contas de luz para famílias de baixa renda do Amapá ocorrem desde ontem (27). Assim que soube da notícia, ainda na terça, o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), também se manifestou e procurou transmitir uma mensagem de otimismo.

Num vídeo postado no mesmo dia, ele lembrou que foi o relator da MP no Senado, quando manteve o texto original que ele ajudou a construir com o deputado Acácio Favacho (Pros), e que resultou na inclusão de 110 mil famílias de baixa renda com créditos de R$ 280 na conta de luz de abril, maio e junho.

Com o veto, a CEA já confirmou que não fará mais a compensação dos créditos, pelo menos por enquanto. Veja o que disse o senador no vídeo acima.