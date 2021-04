Deputado pede que Exército ajude nas buscas a meninos perdidos

Garotos estão desaparecidos há 9 dias na floresta de Calçoene

Nesta sexta-feira (16), as buscas aos meninos desaparecidos na selva de Calçoene, município a 370 km de Macapá, chegarão a 9 dias. Ontem (15), o deputado federal Camilo Capiberibe (PSB) pediu que o Exército se junte às equipes formadas por moradores, bombeiros, policiais militares, além da equipe do GTA.

O parlamentar encaminhou ofício ao comandante do Exército, general Edson Pujol. No documento, Camilo informa que Renato Siqueira de Jesus, de 13 anos, e Fabrício Oliveira Barbosa, de 14 anos, estão dentro de uma “floresta densa e isolada, na área rural do município de Calçoene, no Norte do Amapá”.

O ofício foi motivado por inúmeros pedidos de moradores de Calçoene e por familiares em desespero.

“A situação exige todos os esforços”, resumiu o deputado.

Ontem, as buscas foram prejudicadas em função da chuva e ventos fortes, o que atrapalhou os sobrevoos do helicóptero do GTA. Na quarta-feira (14), as equipes encontraram o cachorro dos meninos numa área que ajudou a redefinir o perímetro das buscas.