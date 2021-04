Detento em liberdade provisória troca tiros com o Bope

Conflito ocorreu em uma região periférica do Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) – presídio da zona oeste de Macapá –, que havia cumprido pena por furtos e roubos, morreu neste sábado (10) em confronto com militares do Bope.

O criminoso, identificado como Patrick de Souza Aviz, o Toboy, de 24 anos, estava em uma casa localizada numa região periférica do Bairro Ipê, na Avenida Maçaranduba, zona norte de Macapá.

Segundo a polícia, os militares do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro), companhia de motocicletas do Bope, patrulhavam a região quando avistaram três suspeitos, que ao perceberem a presença da polícia se dispersaram.

Segundo o relatório de ocorrência, dois deles conseguiram fugir para dentro de uma mata. O terceiro, Toboy, entrou em uma casa, que foi cercada pela polícia. Mas, Aviz se recusou a sair rendido. Os policiais então entraram na casa e foram recebidos a tiros. No revide, foi atingido.

O socorro médico foi acionado, mas quando a equipe do Samu chegou ao local não havia mais nada a ser feito.

Após identificar o atirador, a polícia descobriu que ele deveria estar cumprindo prisão domiciliar no endereço dado à Justiça, na Rua Pedro Petcov, no Infraero I, também na zona norte de Macapá.

Ele também deveria estar usando tornozeleira eletrônica. O equipamento não estava na perna dele como deveria e não foi encontrado. A Central de Monitoramento das tornozeleiras foi informada.

O corpo foi removido por peritos da Polícia Científica, que periciaram a cena do confronto. A arma que teria sido usada por Toboy na troca de tiros, um revólver de calibre 38, com 5 munições – 4 disparadas e 1 intacta – foi entregue à Polícia Civil.