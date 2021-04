Drogas estavam dentro de tubo no lago

Apreensão feita pelo 4° Batalhão ocorreu em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Policiais militares do 4º Batalhão de Santana, a 17 km de Macapá, descobriram um esconderijo de drogas e prenderam o dono do entorpecente após uma denúncia anônima na tarde desta segunda-feira (12). A apreensão ocorreu em uma área de ponte do Bairro Remédios I.

Com o acusado, um homem de 24 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foram encontradas mais de 40 porções de crack e uma motocicleta suspeita de ter sido usada em assaltos na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, no início da tarde os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro quando receberam uma denúncia anônima de que nas proximidades um indivíduo estaria comercializando drogas.

A equipe foi até o local indicado e consegui abordar o suspeito. Com ele, os militares encontraram várias porções de entorpecente. O infrator então decidiu colaborar e apontou onde escondia outras porções. Também foi encontrada uma balança digital.

A droga ficava acondicionada em um tubo metálico no fundo do uma área alagada. Dentro dele havia várias porções de crack envoltas em balões de festa, para evitar o contato com a água.

Os policiais também apreenderam uma motocicleta marca Honda, modelo CB 300, de cor amarela. O veículo, com placa do estado do Pará, consta como suspeito de envolvimento em vários roubos ocorridos em Santana.

O suspeito, a moto e as drogas foram entregues na 1° DP de Santana. O 4º Batalhão ressaltou a importância da colaboração da população. As denúncias podem ser feitas diretamente às equipes em patrulhamento ou pelos números 190 e 9 9108 3419.