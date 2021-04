Em ação inédita, Mais Visão atende 600 pessoas em Tartarugalzinho

Ação foi solicitada pelo prefeito Bruno Mineiro

Pela primeira vez, moradores do município de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, poderão passar por cirurgias de catarata e de outras doenças oftalmológicas. Neste sábado (17), elas começaram a ser atendidas pelo Mais Visão, programa do governo do Estado que tem recursos liberados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), e é realizado em parceria com o Centro Daniel Samarate, da congregação dos frades Capuchinhos.

O projeto está sendo desenvolvido desde o ano passado em Macapá, com a meta de atender mais de 5 mil pessoas. Em Tartarugalzinho, a estimativa é de que mais de 600 moradores sejam atingidos.

No último dia 9 deste mês, o prefeito Bruno Mineiro (DEM) esteve em Macapá, acompanhado da secretária de saúde Liliane Abreu, e pediu que o programa fosse levado para Tartarugalzinho.

A equipe do Mais Visão, liderada por Luciano Gular, é composta por técnicos e cinco médicos oftalmologistas. Eles estão realizando a triagem dos casos que necessitam de cirurgias de catarata, pterígio, ptose palpebral e catarata congênita.

Os casos que necessitarem de cirurgia serão encaminhados à Macapá, onde serão atendidos na sede dos Capuchinhos, na Avenida FAB, Bairro Santa Rita. A prefeitura de Tartarugalzinho colocou à disposição dos pacientes um ônibus, além de alimentação e assistência.

No ato que marcou o início dos atendimentos, estavam vereadores e o vice-prefeito Javã Castanho.