Em desenhos, menina de 4 anos explica que foi estuprada

A polícia prendeu o irmão de criação da criança

Por LEONARDO MELO

Policiais civis do Amapá prenderam na terça-feira (13), na cidade de Oiapoque, município a 590 km de Macapá, um jovem de 18 anos acusado de estuprar uma menina de 4 anos. A vítima é irmã de criação dele.

O caso foi atendido pela equipe do delegado Charles Corrêa. Segundo ele, o crime ocorreu na residência do pai do jovem e da menina. A mãe da menor está morando numa área de garimpo na fronteira com a Guiana Francesa.

“O caso foi denunciado pela avó materna que desconfiou quando recebeu a criança em sua casa com o órgão genital ferido e chorosa, dando sinais de que algo de muito ruim tinha acontecido com ela”, narra o delegado.

Desconfiada, a avó procurou a delegacia que acionou um médico perito para avaliar a criança. O exame atestou que houve a lesão na vagina. A menina foi entrevistada pela escrivã que induziu a criança a explicar, por meio de desenhos, o que havia ocorrido.

“A avó também confirmou que o meio irmão seria o autor desse crime hediondo”, acrescentou o delegado.

O acusado foi preso em via pública, e encaminhado para prestar depoimento no Ciosp de Oiapoque. Ele aguarda agora a audiência de custódia.