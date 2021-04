Em Macapá, prefeitura diz ter concluído estrutura para abrigar usina de oxigênio

Equipamentos foram doados por um banco a pedido do senador Davi Alcolumbre (DEM)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá anunciou, nesta terça-feira (6), que concluiu a construção da estrutura para abrigar a usina de oxigênio doada por um banco a pedido do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), apesar de fotos de hoje mostrarem a obra inacabada. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Semob), as obras foram finalizadas ontem (6), seguindo especificações técnicas do fabricante.

A estrutura, que fica atrás do Centro Covid do Santa Inês, é de ferro e blocos de concreto. Possui 30 metros quadrados e 3,5 metros de altura. A usina poderá abastecer 35 cilindros em 24h, ou seja, 30 metros cúbicos por hora.

“Concluímos as atribuições de competência da Semob, que foram a construção civil e a instalação da subestação elétrica. Já acionamos a empresa fabricante do equipamento e agora os técnicos estão programando a visita para instalação e funcionamento da usina”, acrescenta o secretário de Obras Otávio Fonseca.

Apesar de as fotos tiradas pelo portal SelesNafes.Com mostrarem que a obra ainda está em andamento, nesta terça-feira, a prefeitura assegurou que o que cabia à Semob já foi concluído. E só após o funcionamento da usina é que a parte frontal será fechada com grades ou blocos de concreto.

Ainda não há previsão de quando técnicos da fábrica estarão em Macapá para fazer a instalação e o acionamento das máquinas.