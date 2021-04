Em parque de diversões, briga entre colegas termina em morte

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO E OLHO DE BOTO

Um funcionário de um parque de diversões, foi preso em flagrante após matar o colega de trabalho com uma facada no peito, na área Central, do município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. Segundo a polícia, vítima e acusado trabalhavam no local onde ocorreu o crime.

De acordo com o subtenente Angelo Silva, do 4° Batalhão da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 16h desta terça-feira (6), na estrutura montada em frente à Praça Cívica, localizada na Rua Ubaldo Figueira.

“Segundo populares os dois entraram em luta corporal e após ferir a vítima o acusado tentou fugir, mas foi capturado pela equipe da rádio patrulha. Com ele foi apreendida a faca utilizada no crime”, detalhou, de forma preliminar, o subtenente.

A vítima, identificada como Elson Pantoja da Costa, de aproximadamente 40 anos de idade, teve uma perfuração no peito próximo ao coração que provavelmente foi o ferimento fatal. O socorro médico ainda foi acionado, mas o Corpo de Bombeiros apenas constatou o óbito. Ele morava no Bairro Nova União.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um objeto parecido com uma espada de fabricação caseira ao lado do corpo. Mas, a polícia informou que essa não foi a arma usada no crime, que teria sido uma faca, apresentada na delegacia onde o homicídio foi registrado, juntamente com o acusado, conhecido como Pirata, que foi preso nas proximidades. Ele não foi mais longe porque estaria muito embriagado.

Segundo a polícia, a vítima já havia cumprido pena por homicídio, no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e, atualmente, estava com um mandado de prisão em aberto porque deixou de comparecer à Justiça durante o regime aberto. Ainda segundo a polícia, o desentendimento ocorreu quando os dois envolvidos bebiam juntos.