Emendas vão garantir gás, aluguel e kit bebê a famílias atingidas pela pandemia

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Benefícios foram apresentados pela prefeitura de Macapá aos parlamentares que liberaram R$ 19 milhões

A prefeitura de Macapá anunciou nesta terça-feira (13) novas ações do programa de auxílio-alimentação para famílias afetadas pela pandemia de coronavírus. Os recursos são de emendas do senador Randolfe Rodrigues (Rede) e dos deputados Luiz Carlos (PSDB) e Acácio Favacho (Pros).

No total, são R$ 19 milhões que a prefeitura está utilizando desde o ano passado. Agora, em 2021, a capital irá comprar 2,2 mil cestas básicas e vai usar R$ 178 mil com o vale-gás, R$ 84 mil com aluguel social e R$ 530 mil com os kits bebê.

Além disso, 659 cartões de vale-compras serão entregues a mototaxistas, taxistas e profissionais cadastrados na Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac).

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues, as ações têm o objetivo de consolidar medidas de proteção social para enfrentar a desigualdade em Macapá.

“A pandemia colocou uma grande parcela da população em situação de vulnerabilidade social. Precisamos enfrentar a desigualdade que bate à porta das pessoas com iniciativas que garantam comida no prato dos amapaenses”, destacou Randolfe.

No ano passado, o senador alocou recursos para combate a fome em outros municípios. Foram R$ 6,8 milhões para cestas básicas em Mazagão, Santana, Macapá, Laranjal do Jari, Serra do Navio e Oiapoque.