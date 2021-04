Emoção marca despedida ao 21° PM morto pela covid-19

Alyson Soares Alves, de apenas 44 anos, lutou 30 dias contra a covid e seus efeitos numa UTI privada

Por RODRIGO ÍNDIO

Amigos, familiares e colegas de profissão, despediram-se nesta quarta-feira (28) do 21° policial militar a perder a guerra para a covid-19 no Amapá. O subtenente Alyson Soares Alves, de 44 anos, faleceu por volta de 23h30min de ontem (27), em um leito de UTI do Hospital São Camilo, onde lutava contra sequelas deixadas pela doença que assola o mundo.

Segundo um sobrinho do militar, ele estava há mais de 30 dias internado após descobrir que foi infectado. Ele chegou a apresentar melhoras, mas há cerca de 10 dias o quadro piorou. A família chegou a fazer anúncios da venda de um imóvel nas redes para custear a internação, mas o policial, mesmo lutando, não resistiu.

Atuante, Alyson Alves ingressou na Polícia Militar do Amapá em 7 de novembro de 2005, onde atuou no 2º Batalhão, Gabinete de Segurança Institucional (GSI), 8º Batalhão e Diretoria de Inativos e Pensionistas. Os mais de 15 anos dedicados à corporação e à proteção sociedade lhe trouxe muitos amigos e reconhecimento. A morte também comoveu as redes sociais.

A despedida foi marcada por um cortejo que passou em frente à casa da família, na Avenida dos Tupiniquins, no Bairro Buritizal, onde houve muita emoção. Depois, seguiu para o Comando Geral da PM até chegar ao Cemitério São José, no Bairro Santa Rita.

O adeus contou com salva de palmas e tiros no cemitério. Como de praxe, o comandante da PM, coronel Paulo Matias, prestou condolências à família enlutada e entregou a bandeira do Amapá para a esposa da vítima. O gesto visa agradecer a importância dos serviços prestados pelo militar e lamentar a perda do grande profissional.

Com a morte de Alyson, são cinco policiais da ativa e dezesseis da reserva remunerada, mortos pelo cononavírus nesta pandemia.