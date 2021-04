Entidades se mobilizam por isenção de imposto a plantonistas da linha de frente

Proposta do senador Randolfe Rodrigues (Rede) está em tramitação no Senado desde o último dia 24 de março

Representantes de entidades de servidores da saúde receberam explicações, neste fim de semana, acerca do projeto de lei que prevê isenção de Imposto de Renda sobre os plantões. A proposta é do senador Randolfe Rodrigues (Rede).

As entidades que reúnem médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais e farmacêuticos, entre outros, participaram do encontro.

A ideia dos sindicatos é criar uma mobilização nacional para pressionar o Congresso a aprovar o projeto, já que começou a tramitar no Senado.

“Lidamos dioturnamente com a vida das pessoas em meio da escassez de EPIs, medicamentos, infraestruturas inadequadas e a desvalorização do nosso trabalho. É importantíssimo que o PL seja aprovado. Garantirá valorização, dignidade e respeito aos profissionais de enfermagem e a todos que lidam de frente com a Covid 19 nos serviços de saúde”, disse a presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Emília Pimentel.

“Não podemos chamar de heróis os servidores da saúde e puni-los tirando parte dos plantões daqueles que estão na guerra. Devemos tratar os plantonistas do covid com a honra que merecem aqueles que estão lutando há 1 ano”, destacou o senador Randolfe Rodrigues.