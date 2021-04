Equipes voltam a encontrar rastros dos meninos perdidos

Rastros ficam em local que ainda não tinha sido mapeado pelas equipes

Por SELES NAFES

Pela quarta vez em 10 dias, membros das equipes de buscas acharam rastros dos meninos que se perderam na floresta amazônica, no interior do município de Calçoene, cidade a 370 km de Macapá. Neste sábado (17), 22 militares do Exército se juntaram aos policiais e bombeiros aumentando para aproximadamente 50 o número de pessoas na operação.

As pegadas encontradas ficam numa área que ainda não havia sido vasculhada. Por volta das 13h, as equipes de busca retornaram à base de operações para atualizar o mapa com as novas informações e o perímetro que agora será percorrido.

“Só voltamos para nos alimentar e atualizar a carta com o terreno que agora estamos colocando no mapa. Vamos retornar daqui a pouco”, informou o tenente Moura Silva, da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope.

Renato Siqueira de Jesus, de 13 anos, e Fabrício Oliveira Barbosa, de 14 anos, estão desaparecidos desde o dia 8, quando entraram na floresta atrás de açaí. Eles estavam acompanhados de uma cadela que foi encontrada pelas equipes seis dias depois. No quarto dia de buscas, as equipes encontraram as primeiras pegadas, no que se repetiu mais três vezes.

As chuvas torrenciais que caíram nos 8 primeiros dias da operação atrapalharam o trabalho. O nível dos rios e igarapés subiu muito na região, alagando grandes áreas dificultando a instalação de acampamentos e o rastreamento de vestígios dos meninos.

Hoje o Exército começou a montar uma base de operações mais próxima do local onde as buscas estão se concentrando a partir de agora.

Para chegar ao local partindo de Calçoene, é preciso seguir de helicóptero ou embarcação. Por dia, as equipes estão caminhando de 8 a 9 horas no meio da floresta.

“A gente só volta para repor alimentação, água e atualizar as informações. Hoje o tempo está bom. Conseguimos colocar todo o pessoal numa base avançada lá”, informou Moura.