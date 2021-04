Escuridão no entorno do Aeroporto de Macapá

Local é um dos pontos mais procurados pelos macapaenses para corridas e caminhadas na capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Com a permissão para a realização de atividades físicas ao ar livre dos últimos decretos estadual e municipal, um dos pontos mais procurados pelos macapaenses para corridas e caminhadas tem sido o entorno do Aeroporto Internacional de Macapá. No entanto, há algumas semanas, alguns trechos do percurso estão na escuridão.

As partes em que as luzes estão apagadas vão desde a entrada do estacionamento até a rotatória de retorno, que cruza com o caminho que dá entrada ao hangar do Governo do Estado do Amapá.

Na última terça-feira (27), a reportagem gravou um vídeo mostrando a situação.

Nesta quinta-feira (29), a reportagem voltou ao local e fotografou o mesmo cenário.

Desligamento proposital?

Como há diversos postes em sequência com a iluminação apagada, não parece tratar-se de lâmpadas queimadas. Tentamos contato com a Infraero, que não se pronunciou sobre a questão.

No entanto, em contato com a Assessoria de Imprensa local do órgão, foi possível aferir que há na empresa uma política de contenção de gastos que, inclusive, fez a Infraero definir meses atrás que ligaria a energia do Aeroporto apenas nos horários de pousos e decolagens.

A decisão não caiu bem entre usuários e lojistas do aeroporto e a empresa acabou tendo que voltar atrás. Não obtivemos a resposta formal se é isso que está ocorrendo neste caso e, enquanto isso, centenas de praticantes de atividades físicas seguem no breu.