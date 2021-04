“Esperar teste é armadilha”, diz médico sobre primeiros sintomas

O coronel Pedro Valadares diz que cada hora é importante para iniciar o tratamento, mesmo antes da confirmação

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O coronel bombeiro e assessor médico da Defesa Civil do Amapá, Pedro Valadares, fez um alerta importante nesta quinta-feira (8), ao se referir às pessoas que começam a perceber sintomas de gripe. Segundo ele, é preciso procurar imediatamente atendimento médico para iniciar um tratamento antes mesma da confirmação por testes de laboratório.

“Esqueça obrigação de confirmação de exames para buscar atendimento médico. Isso é uma armadilha”, disse ele.

“Tempo mais do que nunca é vida. Procure atendimento e, principalmente, se isole para poupar as pessoas da sua família”, acrescentou. Assista mais informações importantes no vídeo acima.

Até ontem (7), o Amapá tinham 100.292 casos confirmados de covid-19 com 1.356 mortes. As cidades que lideram as estatísticas são Macapá (1014 óbitos) Santana (118) e Laranjal do Jari (81).