Evento de marketing digital estimula vendas durante pandemia no Amapá

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Realizado totalmente on-line, o “Macapá Marketing Summit”, maior evento de marketing do Amapá, ocorrerá no período de 14 a 16 de abril, com a intenção de agitar o setor e impulsionar vendas mesmo durante a pandemia de covid-19. O evento, a partir das 19h, será transmitido ao vivo pelo site www.macapamarketing.com.br.

Durante os três dias, empresas, profissionais, professores e estudantes do marketing digital ministrarão palestras com dicas de ferramentas e metodologias voltadas para inovação nos negócios.

No cronograma constam 11 palestrantes que se dividirão em 9h de conteúdo exclusivo. Empresas e profissionais líderes no mercado, com experiência e atuação no cenário nacional e internacional.

Estudantes, professores, empresas e profissionais poderão acompanhar pela internet todo o evento, em transmissões ao vivo e gratuitas, que abordarão temas como o diagnóstico e planejamento de Marketing, inovação e novas tecnologias, estratégias de vendas, inbound marketing, plataforma de automação RD Station, branding, produção de conteúdo, vídeo marketing, copywriting, gestão de Redes Sociais, tráfego pago: Facebook Ads e Google Ads, automação de marketing e análise de resultados.

Luciano Bruno, destacado profissional do marketing digital amapaense e um dos coordenadores do evento, explicou a ideia do encontro.

“A intenção é minimizar os impactos do lockdown e aquecer as vendas aplicando as melhores práticas do marketing. Além disso, ele possibilitará a ampliação da rede de contatos entre analistas, gestores, social media, redatores, criativos, empresários e estudante”, explanou.

Estão confirmados como palestrantes Joicilene Santos (CEO da Catavento Comunicações), Jacks Andrade (CEO da UNA Consultoria), Luciano Bruno (Diretor Executivo da ToT Marketing), Lucas Penafort (CEO da OCA – Criação e Digital) e Maikon Richardson (Diretor Executivo da MAIKON.biz), Rodrigo Sales (Estrategista de Conteúdo), Paulo Guerra (Vídeo Maker Mega Nova Digital), Nyl Barbosa (CEO Agência Thinking), Leonardo do RDStation, Ítalo Queiroz (Tráfego Pago) e Artur Iúdice (CEO UP Mídia Marketing).