Ex-adversários, Davi e Furlan discutem prestação de contas e obras

Os dois se encontraram hoje pela manhã. O senador garantiu que R$ 300 milhões serão liberados integralmente para a capital

Por RODRIGO ÍNDIO

Adversários na última eleição municipal, o senador Davi Alcolumbre (DEM) e o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), decidiram desarmar os palanques. Nesta terça-feira (20), eles se encontraram para uma prestação de contas de recursos repassados pelo parlamentar para a capital, entre os anos de 2018 e 2020. Também foram discutidos novos recursos já alocados para 2021.

Os dois trataram dos investimentos e do andamento das obras que são frutos de emendas parlamentares e recursos articulados por Davi Alcolumbre, como a revitalização do Glicério Marques, construção do Shopping Popular, conclusão do antigo Hospital Metropolitano, arenas de grama sintética, urbanização e sinalização de ruas, pavimentação da zona norte, entre outras. O montante ultrapassa R$ 300 milhões.

“É um número expressivo para nossa cidade. Macapá nunca teve tanto recurso disponibilizado. E com certeza absoluta essa prestação de contas também é um alinhamento desses projetos”, disse Davi.

O senador destacou que as obras melhoram a infraestrutura da capital e geram empregos num momento de dificuldade gerado pela pandemia de covid-19.

“Estamos dando toda assistência na pandemia, mas não podemos esquecer desses amapaenses que passam por dificuldades. Obras importantes, projetos fundamentais, benefícios para a sociedade, emprego e renda, que é o que os amapaenses precisam”, acrescentou.

Metade dos recursos já está liberada. O restante será repassado conforme a prefeitura for solicitando. Todo o valor de mais de R$ 300 milhões, está garantido, explicou Davi.

As obras incluem mobilidade, saúde, educação, esporte e outras. O valor também é investido no pagamento de profissionais da saúde.

O prefeito Antônio Furlan ressaltou a importância do desarme dos palanques políticos pela necessidade de avançar. Ele detalhou que também já realizou a prestação de contas com o senador Randolfe Rodrigues (Rede).

“Hoje vamos discutir cada emenda do senador Davi Alcolumbre, dizer em que pé está, o que foi executado, o que é necessário para finalizar e o tempo que isso levará para entregar a sociedade. Dentro da estrutura da prefeitura temos uma equipe que realiza o ponto de controle toda semana das obras, das emendas”, explicou Furlan.