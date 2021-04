Ex-candidato a prefeito que adoeceu na campanha morre aos 54 anos

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Evandro Andrade, irmão do deputado Max da AABB, disputou a eleição em Afuá. Ele estava internado havia 5 meses

Por RODRIGO ÍNDIO

O empresário e ex-candidato a prefeitura de Afuá (PA) pelo MDB, Evandro Andrade, de 54 anos, faleceu por complicações da covid-19, nesta sexta-feira (2). A notícia foi confirmada em redes sociais pelo irmão e deputado estadual pelo Amapá, Max da AABB (Solidariedade).

Segundo a família, a doença foi descoberta na última semana do período eleitoral de 2020, ou seja, ainda em novembro. O empresário estava há cinco meses em tratamento em um hospital particular de Brasília, no Distrito Federal.

O sobrinho, filho de criação e vereador de Macapá, Gabriel Andrade (DEM), disse que Evandro era uma liderança política e muito querido no Amapá e Pará. Ele falou do momento de dor.

“Perda irreparável, um cara que adorava viver e de um coração gigante”, resumiu ao descrever o familiar.

Na eleição municipal do ano passado em Afuá, cidade paraense vizinha ao Amapá, Evandro Andrade ficou na 2ª colocação com 9.838 votos, em uma disputa acirrada contra o veterano Mazinho Salomão (PSD), que obteve 10.979 votos.

Também nas redes sociais, políticos, amigos e eleitores prestam homenagens e condolências à família. O translado do corpo para o Amapá e o sepultamento ainda estão sendo decididos entre a família.