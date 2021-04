Ex-detento é executado por atirador em carro branco

Polícia Civil avalia que homem de 21 anos pode ter sido atraído para emboscada. Foto: Olho de Boto/SN

Por OLHO DE BOTO

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Amapá investiga a morte de um ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), atingido com vários tiros enquanto transitava em via pública na zona norte de Macapá.

Abner Pantoja Ribeiro, o “Crachá”, de 21 anos, foi executado com pelo menos 7 tiros na tarde deste sábado (3), por volta de 17h30. O crime ocorreu na Rua Tangerina com a Avenida Seringal, no Bairro Brasil Novo.

De acordo com informações repassadas por testemunhas ao 2° Batalhão da Polícia Militar e aos agentes da Decipe, o atirador estava em um carro branco de placa e modelo ainda não identificados. O veículo se aproximou da vítima e um dos ocupantes efetuou os disparos, depois o veículo saiu em disparada.

Para o delegado Wellington Ferraz, responsável pela investigação, Abner Pantoja, que já tinha passagem pelo crime de latrocínio, pode ter caído numa emboscada.

“Ao que tudo indica, ele foi atraído. Já intimamos algumas pessoas que vão ajudar a esclarecer o fato. E vamos tentar apontar, tão logo, a autoria do crime”, finalizou o delegado.