Ex-funcionários do Burger King tentam receber direitos trabalhistas

Loja na Praça Zagury, uma das três que empregavam 45 trabalhadores

Por SELES NAFES

Quando o Burger King fechou suas lojas em Macapá, não foram apenas os fãs dos sanduiches de carne grelhada que ficaram decepcionados. Os ex-funcionários da franquia precisaram ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho para tentar receber seus direitos.

O drama para a maior parte dos 45 ex-funcionários começou no dia 28 de janeiro, quando o empresário Rogério Oliveira dos Santos, dono da franquia no Amapá, mandou comunicar que não haveria atendimento ao público, e deu uma ordem para que os trabalhadores apenas limpassem as lojas e fizessem um balanço.

A Burger King tinha lojas na Praça Zagury (BK Plaza), no Amapá Garden Shopping e no Macapá Shopping. Desde então, nenhum sanduiche voltou a ser feito.

Os trabalhadores que procuraram o Portal SelesNafes.Com esta semana relataram que o empresário chegou a fazer contato de novo no dia 8 de fevereiro. Desta vez, ele se propôs a pagar o FGTS, de forma parcelada, e informou que daria entrada no Seguro Desemprego de todos. De acordo com os ex-funcionários, não foi isso que aconteceu.

“Pelo que a gente pesquisou o Rogério não se encontra mais no Estado do Amapá. Parece que ele mora na Bahia”, explicou uma ex-funcionária.

Enquanto os ex-funcionários aguardam a primeira audiência de conciliação, eles estão preocupados com as carteiras profissionais que teriam ficado retidas na empresa. O Portal SN tenta contato com o empresário. Segundo os trabalhadores, ele ainda não teve o endereço localizado para ser notificado da ação trabalhista.

Na semana passada, a justiça emitiu uma ordem de prisão para o ex-gerente geral da franquia no Amapá, José Guilherme Martins, acusado de vender bens do Burger King sem conhecimento do empresário. Ele também teria tentado furtar bens da residência dono da franquia, mas foi impedido quando a PM foi acionada.