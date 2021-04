Exército confirma a deputado que ajudará nas buscas a meninos perdidos

Informação foi confirmada ao deputado federal pelo comandante do Exército no Amapá

Por SELES NAFES

O deputado federal Camilo Capiberibe (PSB) confirmou, na manhã desta sexta-feira (16), que o comando do Exército no Amapá enviará equipes para ajudar nas buscas aos meninos desaparecidos em Calçoene. A informação foi repassada pelo comandante da 22ª Brigada do Exército, general Adilson Quint.

“Fiquei imaginando e me colocando no lugar das mães. Eu vi vídeo delas fazendo esse apelo, me sensibilizei muito e já liguei ontem mesmo. Falei com o comando do Exército em Brasília e em Macapá. Recebemos com muita disposição a mensagem do general Quint”, disse o deputado em um vídeo enviado ao Portal SelesNafes.Com.

“Me trouxe alegria, mas a apreensão só irá diminuir quando o Fabrício e o Renato forem devolvidos a suas famílias”, acrescentou o parlamentar.

Renato Siqueira de Jesus, de 13 anos, e Fabrício Oliveira Barbosa, de 14 anos, estão desaparecidos desde o dia 8 de abril, quando se embrenharam na mata para colher açaí.

Há dois dias, o cachorro deles foi encontrado pelas equipes de buscas que até agora são realizadas por bombeiros, policiais militares, GTA e moradores da região.

